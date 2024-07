Armored Core 6: Fires of Rubicon passa de 3 milhões vendidos A FromSoftware anunciou que Armored Core 6: Fires of Rubicon passou de 3 milhões de cópias vendidas desde o lançamento em agosto de... Outer Space|Do R7 25/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h13 ) ‌



A FromSoftware anunciou que Armored Core 6: Fires of Rubicon passou de 3 milhões de cópias vendidas desde o lançamento em agosto de 2023.

A produtora não especificou se este valor corresponde ao total de cópias efetivamente vendidas ou considera todas enviadas ao varejo, mas de qualquer forma Armored Core 6 é um enorme sucesso, ainda mais quando se lembra que a série, com seu tema de mechs, sempre foi destinada a um nicho mais restrito.

O sucesso de Armored Core 6 deve garantir a continuidade da série, como já insinuava o produtor Hidetaka Miyazaki após o lançamento do jogo. Resta saber se ela entrará em uma rotação mais curta nos lançamentos da From, já que o Armored Core anterior havia sido lançado há mais de dez anos.

Armored Core 6 também parece ter se beneficiado do prestígio atual da FromSoftware, que enfileira sucessos desde Demon’s Souls, sendo os 5 milhões vendidos do DLC Shadow of the Erdtree em apenas 3 dias mais um atestado deste bom momento.

