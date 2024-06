Assassin’s Creed Shadows é apresentado em vídeo de 13 minutos

Alto contraste

A+

A-

Como prometido, a Ubisoft fez uma longa demonstração de Assassin’s Creed Shadows durante a Ubisoft Forward nesta segunda-feira.

O vídeo de 13 minutos começa com o controverso samurai africano Yasuke chegando em Fukuchiyama para rastrear um daimyo corrupto. Sua jornada o leva a enfrentar um samurai tirano, e é aqui que Assassin’s Creed Shadows apresenta seu novo combate, com armaduras destrutíveis, ataques posturais devastadores e arriscados, e uso de múltiplas armas. Yasuke esmaga seus inimigos com golpes poderosos de seu kanabo antes de despachar o samurai em um duelo de katanas.

Ao se infiltrar no castelo do daimyo para o assassinato, os jogadores poderão escolher entre Naoe e Yasuke. Na demonstração, vemos Naoe assumindo a liderança para invadir o enorme complexo. Sendo a assassina mais furtiva da série até o momento, Naoe possui um arsenal de ferramentas que permitem ataques silenciosos e movimentação invisível. Ela pode rastejar pela grama alta, espiar por cantos ou apagar luzes para se esconder nas sombras. Suas habilidades incluem escalada e balanço com o gancho, atordoamento de inimigos, assassinatos à distância com a kusarigama e muito mais.

A Ubisoft destacou que o mundo de Assassin’s Creed Shadows apresentará clima e estações dinâmicas que afetam a jogabilidade. Infiltrando-se à noite (como no vídeo), Naoe fica mais difícil de ser detectada, especialmente quando a chuva começa e abafa seus sons. Como a missão se passa na primavera, ela consegue se esconder em arbustos e nadar por baixo d’água em um lago. No inverno, porém, o lago estaria congelado, os arbustos sem folhas para camuflagem e a neve revelaria seus passos.

Publicidade

Assassin’s Creed Shadows já está disponível para pré-venda e será lançado em 15 de novembro para PS5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Macs com chip Apple Silicon (via Mac App Store) e PCs Windows (via Ubisoft Store e Epic Games Store). O jogo também chegará ao iPad futuramente. Quem adquirir a Gold Edition, Ultimate Edition, Collector’s Edition ou possuir uma assinatura do Ubisoft+ Premium poderá jogar com três dias de antecedência, a partir de 12 de novembro. Por tempo limitado, novos assinantes do Ubisoft+ Premium (Anual) ganham 4 meses gratuitos e jogam Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition com 3 dias de acesso antecipado. A oferta é válida até 11 de julho.

Publicidade

O post Assassin’s Creed Shadows é apresentado em vídeo de 13 minutos apareceu primeiro em Outer Space.