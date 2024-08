Astro Bot tem trailer de lançamento divulgado A Sony e o estúdio Team Asobi divulgaram o trailer de lançamento de Astro Bot, lembrando aos interessados que o jogo será lançado no... Outer Space|Do R7 30/08/2024 - 20h21 (Atualizado em 30/08/2024 - 20h21 ) ‌



A Sony e o estúdio Team Asobi divulgaram o trailer de lançamento de Astro Bot, lembrando aos interessados que o jogo será lançado no dia 6 de setembro para PlayStation 5.

O trailer de hoje mostra várias cenas inéditas da jogabilidade, enquanto um artigo publicado no blog oficial do PlayStation detalha novidades como o Tapão, “um macaquinho sapeca que fica nas costas do Astro e o ajuda a escalar, balançar e golpear com suas mãos gigantes” e os diversos bots que o protagonista irá resgatar em sua jornada.

Outro vídeo mostrando os bastidores do desenvolvimento de Astro Bot também foi divulgado e o Team Asobi promete liberar outros quatro nesta série de “making of” nos próximos dias.

