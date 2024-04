Atari revive a marca Infogrames, extinta há mais de vinte anos Sempre dedicada a reviver as glórias do passado, a Atari decidiu exumar a Infogrames, uma marca extinta em 2003 e que representava...

Sempre dedicada a reviver as glórias do passado, a Atari decidiu exumar a Infogrames, uma marca extinta em 2003 e que representava o próprio grupo francês hoje proprietário da Atari.

A marca do tatu está sendo recuperada para servir a um novo selo de publicação, que reunirá todos os títulos que não estarão sob a égide do logotipo de três listras da Atari.

“A Infogrames construiu sua reputação ao longo de décadas como editora e desenvolvedora de jogos incríveis e ecléticos, e estamos entusiasmados em trazê-la de volta à vanguarda”, comentou Wade Rosen, diretor da Atari. A marca Infogrames atuará tanto na distribuição física e digital de jogos como no desenvolvimento de “novas coleções e sequências”, sempre tendo a preservação do seu património como fio condutor da sua filosofia interna.

A Infogrames foi fundada em Paris em 1983 e atuou nos primeiros anos como uma editora de jogos franceses pouco conhecidos, até ganhar fama internacional com o lançamento de Alone in the Dark. O sucesso do jogo de terror elevou o status da editora, que viria a se tornar uma das mais importantes da Europa após a aquisição de vários estúdios britânicos e franceses, entre eles o DMA Design, que originou a Rockstar da série GTA.

Ao longo da década de 90, a Infogrames diminuiu gradualmente seu prestígio ao publicar uma enorme quantidade de jogos de qualidade questionável, em meio a sucessos esporádicos como V-Rally e Heart of Darkness. No começo dos anos 2000, em crise e com sua marca desgastada por tantos jogos ruins, a empresa resolveu resgatar a marca Atari, que teve uma história parecida de ascensão e queda 20 anos antes.

Com o renascimento da Infogrames, a Atari pode usar a marca para jogos como RollerCoaster Tycoon, que ela adquiriu em 2022, assim como o simulador de entrega de pequenas encomendas Totally Reliable Delivery Service, do estúdio tinyBuild. Resta saber se a THQ Nordic estará pronta para discutir uma possível venda de Alone in the Dark.

