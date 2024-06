Atlus substitui ator de Metaphor: ReFantazio após escândalo sexual

Alto contraste

A Atlus anunciou que o ator japonês Toru Furuya, veterano da indústria de animação, foi substituído na equipe de dubladores de Metaphor: ReFantazio após a revelação de um caso extra-conjugal do ator com uma fã 37 anos mais nova.

Embora o comunicado da Atlus tenha mantido certa descrição ao atribuir a troca do dublador a “vários motivos”, toda a comunidade da animação já está ciente de que o veterano de 70 anos está no centro de um escândalo envolvendo um caso extraconjugal que manteve com uma de suas admiradoras, 37 anos mais nova, por quatro anos e meio, até setembro de 2023. A voz de personagens como Seiya (Os Cavaleiros do Zodíaco), Amuro Ray (Gundam), Sabo (One Piece), Tuxedo Mask (Sailor Moon), Rei Furuya (Detetive Conan) e Yamcha (Dragon Ball) também admitiu ter batido em sua amante durante uma discussão e tê-la pressionado a abortar o filho que ela carregava.

“Não posso me desculpar o suficiente por trair a confiança de todos os fãs que me apoiaram ao longo dos anos, por decepcioná-los, por magoá-los e por manchar meu caráter. A culpa é minha e o uso da violência foi desprezível, a coisa mais baixa que uma pessoa pode fazer. Eu sinto muito mesmo. Estou pronto para aceitar qualquer repercussão que surja em meu caminho, mesmo que eu tenha que perder tudo por causa disso”, comentou o ator.

A Atlus, que divulgará o nome do novo ator em julho, não havia revelado a identidade do personagem interpretado por Toru Furuya em Metaphor: ReFantazio. Recentemente, Toru Furuya interpretou o personagem Bryce Fairchild em Like a Dragon: Infinite Wealth.

