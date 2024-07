Ator que fez protagonista de Red Dead Redemption 2 vem ao Brasil para a BGS

Outer Space |Do R7

O ator e dublador norte-americano Roger Clark, o modelo e voz por traz do protagonista Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan, será uma das atrações da edição 2024 da Brasil Game Show.

Clark participará de uma extensa agenda de atividades no evento, que ocorre de 9 a 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Essa será a primeira vez que o ator vem ao Brasil.

Natural de Nova Jersey, Clark já interpretou diferentes personagens em animações e minisséries de TV, mas foi no icônico game de velho-oeste que ele ganhou destaque, atuando e dublando o personagem Arthur Morgan. O trabalho foi premiado no The Game Awards, na categoria melhor performance.

“Roger já participou de um dos maiores jogos da indústria, e sua presença eleva o prestígio da feira em uma edição histórica. É uma oportunidade única para os fãs e profissionais do mercado de jogos interagirem com um artista tão carismático”, afirma Tavares. “Ele vai trazer a sua energia contagiante ao evento para enriquecer a experiência de todos os participantes”, comentou o fundador e CEO da BGS, Marcelo Tavares.

Clark estará na BGS nos dias 10 e 11 de outubro, quando participará de diversas ativações do evento, incluindo sessões de Meet and Greet, painéis do BGS Talks e outras atividades.

