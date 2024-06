Atualização de Elden Ring “nerfa” armas populares e ajusta balanceamento antes do DLC

Alto contraste

A FromSoftware lançou a atualização 1.12 para Elden Ring, fazendo múltiplos ajustes de balanceamento em preparação para a expansão Shadow of the Erdtree, que será lançada à meia-noite desta sexta-feira.

As mudanças afetam o jogo base, portanto servem para todos os jogadores e não apenas aqueles que estarão se aventurando pelo DLC. Entre as várias mudanças, há acréscimo e decréscimo de danos em várias armas, incluindo “nerfs” (redução) naquelas que são (ou eram) até então consideradas as duas melhores armas do jogo: a Blasphemous Blade e a Moonlight Greatsword.

No caso da Blasphemous Blade, desde sempre a arma mais “OP” do jogo, foi reduzido o dano de postura da habilidade especial da arma, que solta um rastro de fogo. Além disso, o efeito de nocaute desta habilidade foi eliminado. Já a Moonlight Greatsword teve a força de quebra de postura de seus ataques carregados aumentada, mas reduzida para a onda mágica.

A lista completa de mudanças pode ser vista no site oficial.

A expansão Elden Ring Shadow of the Erdtree adicionará mais de 100 armas e itens ao jogo, o que certamente resultará em muitas novas combinações e possibilidades para o jogo base também.

