Atualização de No Man’s Sky vem com configuração para o PS5 Pro A recente atualização Worlds Parte 1 para No Man’s Sky trouxe mais um indício de que o PlayStation 5 Pro é real e será lançado em breve... Outer Space|Do R7 22/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A recente atualização Worlds Parte 1 para No Man’s Sky trouxe mais um indício de que o PlayStation 5 Pro é real e será lançado em breve.

O código do jogo foi esmiuçado por um modder chamado ThatBomberBoi, que revelou ter encontrado uma configuração gráfica específica para o “Trinity”, que é o codinome do PS5 Pro, segundo os rumores.

A configuração em questão representa um incremento modesto na qualidade gráfica em relação às pré-definições do jogo para o PS5 padrão. Há um aumento do fator de resolução dinâmica de 0,6 para 0,8 e a resolução base passa de 1300p para 1730p, enquanto outros parâmetros passaram de “High” para “Ultra”. Ou seja, não há o esperado aumento para 4K verdadeiro, mas este pode ser apenas um teste qualquer do estúdio Hello Games, já que a opção gráfica não estará disponível antes do console existir.

Segundo rumores, o PS5 Pro teria uma GPU capaz de atingir 67 teraflops de 16 bits, o que equivale a cerca de 33,5 teraflops de computação de precisão simples, o triplo do PS5 padrão, que atinge 10,28 teraflops. O PS5 Pro também almeja resoluções de até 8K e incrementos significativos no uso do ray tracing, com 2 a 4 vezes mais desempenho neste quesito. Uma nova tecnologia de upscaling/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), similar à Nvidia DLSS, também seria usada para permitir um salto de qualidade gráfica no novo console.

Publicidade

O PS5 Pro tem sido especulado desde o ano passado e o lançamento poderia acontecer no final deste ano. A Sony por enquanto não fez qualquer comentário sobre a existência deste novo modelo do PS5.