Atualização de verão de Stellar Blade adiciona novos trajes de banho A Shift Up lançou a atualização de verão para Stellar Blade, que muito apropriadamente foca no essencial, trazendo novos trajes sumários... Outer Space|Do R7 25/07/2024 - 15h34 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h34 ) ‌



A Shift Up lançou a atualização de verão para Stellar Blade, que muito apropriadamente foca no essencial, trazendo novos trajes sumários para a protagonista Eve.

A atualização adiciona uma pequena área para férias de verão no Grande Oasis do Deserto. Esta localidade de veraneio ficará disponível por tempo limitado, apenas para as “férias” de Eve, e terá sua própria música de fundo. Ainda será possível ouvir as trilhas sonoras anteriores do Oasis no acampamento base.

Eve também poderá se deitar em uma espreguiçadeira, enquanto experimenta dois novos maiôs e um novo acessório, que podem ser obtidos na loja de Clyde no Oasis.

Além disso, a atualização corrige vários bugs, entre eles um problema em que a mudança de cor do cabelo não se aplicava à predefinição Boss Challenge.

Stellar Blade foi lançado para a PlayStation 5 em abril e foi um grande sucesso de crítica e público, o que já garantiu o compromisso do Shift Up com uma sequência e possivelmente uma versão para PC.