Atualização do PS5 permite iniciar chats do Discord pelo console A Sony lançou uma atualização de sistema do PlayStation 5 que adiciona, entre outras coisas, a capacidade de entrar no chat de voz...

Alto contraste

A+

A-

A Sony lançou uma atualização de sistema do PlayStation 5 que adiciona, entre outras coisas, a capacidade de entrar no chat de voz do aplicativo Discord diretamente pelo console.

Mesmo após a Sony fazer um grande investimento na plataforma de chat em 2021 para promover sua integração ao PlayStation 5, até hoje era necessário usar o aplicativo de PC ou celular para iniciar as conversas.

A partir da atualização, os jogadores só terão que ir até a aba Discord no menu Game Base de seu console e então ingressar no servidor ou grupo de mensagens desejado. Naturalmente, primeiro é necessário vincular as contas da PlayStation Network e do Discord. A atualização será implementada gradualmente, começando pela Ásia, depois pela Europa, Oceania, Oriente Médio e, finalmente, pelas Américas.

Os jogadores também receberão uma notificação do console PS5 quando outro usuário do Discord ligar para eles, permitindo que entrem imediatamente.

Publicidade

“A partir da próxima semana, também implementaremos a habilidade de compartilhar seu perfil da PlayStation Network em qualquer aplicativo social ou de mensagens. Para iniciar, selecione ‘Compartilhar Perfil’ do PlayStation App ou do console PS5 para gerar um link compartilhável ou um QR code. Quando o destinatário abrir o link, ele terá a opção de adicionar você como amigo uma vez que esteja logado na PlayStation Network”, explicou a diretora de produto e experiência de plataforma da Sony, Sabrina Meditz.

O post Atualização do PS5 permite iniciar chats do Discord pelo console apareceu primeiro em Outer Space.