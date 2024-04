Alto contraste

A+

A-

Atualização que adiciona ray tracing a Diablo IV chega ainda este mês Atualização que adiciona ray tracing a Diablo IV chega ainda este mês (Outerspace)

A Nvidia anunciou que a atualização que adicionará a opção de ray tracing em Diablo 4 será lançada em 26 de março, apenas na versão para PC do jogo.

“Armaduras, água, janelas e outras superfícies refletivas adequadas agora apresentarão reflexos precisos e realistas com traçado de raios e reflexos transparentes com ray tracing, tornando as batalhas no Santuário ainda mais espetaculares”, promete a Nvidia. “As muitas sombras de Diablo IV serão aprimoradas com ray tracing, adicionando detalhes extras a todas as cenas”.

Enquanto os jogadores de PC e proprietários das GPUs da Nvidia são agraciados com o ray tracing, o resto da comunidade de Diablo 4 aguarda o lançamento para a primeira grande expansão, Diablo IV: Vessel of Hatred, que deverá chegar até ao final de 2024 e irá propor a continuação da campanha seguindo os passos de Mephisto, em direção às selvas de Nahantu, a sul de Estuar. Vessel of Hatred deve adicionar também uma nova classe de personagem.

Já os assinantes do Xbox terão Diablo 4 no Game Pass a partir de 28 de março. O jogo será o primeiro título da Activision Blizzard a ser adicionado ao Game Pass após a aquisição da empresa pela Microsoft.

O post Atualização que adiciona ray tracing a Diablo IV chega ainda este mês apareceu primeiro em Outer Space.