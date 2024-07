Avatar: Frontiers of Pandora tem versão de teste gratuita por uma semana A Ubisoft anunciou uma versão gratuita de testes de Avatar: Frontiers of Pandora, que ficará disponível de hoje até 28 de julho no... Outer Space|Do R7 19/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h13 ) ‌



A Ubisoft anunciou uma versão gratuita de testes de Avatar: Frontiers of Pandora, que ficará disponível de hoje até 28 de julho no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Como de praxe nas versões “trial” dos jogos da Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora pode ser jogado por cinco horas ou até chegar à Hometree em uma missão do Clã Aranahe.

O modo cooperativo online do jogo não estará disponível nesta versão de teste, mas todo o resto do conteúdo está incluído e, como esperado, o progresso feito será mantido para a versão completa, caso você opte pela compra.

Para dar um impulso extra ao jogo nesse período, a Ubisoft está oferecendo Avatar: Frontiers of Pandora com 50% de desconto em todas as plataformas.