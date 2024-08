Avowed pode ser adiado para 2025 A Obsidian Entertainment teria decidido adiar o lançamento de Avowed para 2025, de acordo com um jornalista bem informado sobre os... Outer Space|Do R7 01/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Obsidian Entertainment teria decidido adiar o lançamento de Avowed para 2025, de acordo com um jornalista bem informado sobre os planos da produtora.

O RPG exclusivo do Xbox até hoje não tem data certa de lançamento, mas está oficialmente previsto para o final de 2024. Porém, de acordo com o jornalista Tom Warren, do site The Verge, a Obsidian deve em breve anunciar um adiamento para o início de 2025.

“Estou ouvindo que a Obsidian está prestes a anunciar um atraso de Avowed para o início de 2025”, escreveu Warren.

Segundo o jornalista, o novo adiamento de Avowed desta vez não se deve a problemas de desenvolvimento, mas seria uma decisão estratégica da Microsoft para dar ao jogo uma oportunidade de se destacar mais, evitando a concorrência com os lançamentos do final do ano, como Call of Duty, Assassin’s Creed, Dragon Age: The Veilguard e mesmo os exclusivos do Xbox como Indiana Jones e o Grande Círculo e Stalker 2: Heart of Chornobyl, que sai em 20 de novembro, se não for adiado de novo.

Publicidade