Avowed, o novo RPG do estúdio Obsidian Entertainment exclusivo do Xbox, terá entre 13 e 26 horas de duração, de acordo com a diretora do jogo, Carrie Patel. A história principal renderá 13 horas, segundo a estimativa da diretora, e as missões secundárias podem adicionar mais 13 horas. A duração será, portanto, parecida com a do RPG anterior do estúdio, The Outer Worlds. “A melhor comparação para Avowed em termos de escopo é The Outer Worlds”, disse Patel à Game Informer. “Os jogadores podem esperar uma experiência mais ou menos semelhante, assim como The Outer Worlds, dependendo do tipo de dificuldade em que jogam e de quão minuciosamente eles exploram e investem no conteúdo, em vez de apenas se limitarem às missões principais do caminho crítico”. Avowed é um RPG de ação e fantasia em primeira pessoa ambientado no mundo de Eora, o mesmo da série Pillars of Eternity, também do Obsidian. O lançamento de Avowed é esperado para o final do ano no PC e Xbox Series X|S, em dia ainda indefinido. O post Avowed terá de 13 a 26 horas, duração semelhante à de The Outer Worlds apareceu primeiro em Outer Space.