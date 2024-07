Baldur’s Gate 3 terá mais atualizações após grande “patch” de setembro

Outer Space |Do R7

O aguardado patch 7 de Baldur’s Gate 3 não será o último para o RPG. O Larian Studio afirmou nesta terça-feira que seguirá trabalhando para implementar novos recursos, como cross-play e um modo de fotografia, após o lançamento da atualização prevista para setembro.

“Ainda temos algumas coisas na manga – incluindo muitos recursos solicitados pela comunidade, como jogo cruzado e um modo de foto”, escreveu o estúdio em uma atualização publicada na Steam.

O Patch 7, que chegará em setembro deste ano, trará ajustes de jogabilidade, melhorias de qualidade de vida, correções de bugs e otimizações de desempenho para Baldur’s Gate 3. Contrariando o que foi dito agora, o chefe do Larian, Swen Vincke, havia dito que este seria o patch final e a intenção do estúdio era de transferir para a comunidade de “modders” a missão de criar melhorias para o jogo no futuro.

As ferramentas de “modding” também fazem parte da atualização 7 e a partir desta etapa, o Larian pretende determinar quais mods criados pelos jogadores na versão para PC serão oferecidos também em Baldur’s Gate 3 para consoles.