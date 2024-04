Bandai Namco diz ter cancelado ao menos cinco jogos, após decidir por controle de qualidade mais rigoroso

Alto contraste

A Bandai Namco revelou ter cancelado recentemente pelo menos cinco jogos que estavam em desenvolvimento, como parte de um novo plano de controle de qualidade mais rígido. A informação foi divulgada durante uma apresentação de resultados financeiros para o período de abril a dezembro de 2023.

Embora os resultados do grupo Bandai Namco tenham sido positivos, o negócio de videogames apresentou resultados anormalmente decepcionantes. Algo que a produtora japonesa atribuiu ao cancelamento de jogos e aos custos causados ​​pela nova organização de desenvolvimento que pretende implementar com o objetivo de promover a qualidade e não a quantidade.

No geral, a Bandai Namco ainda apresenta excelentes resultados, os melhores entre as editoras japonesas. Mas observando apenas os jogos, o lucro operacional caiu vertiginosamente em 96,5%, fruto, em parte, da ressaca pós-Elden Ring, jogo que havia inflado as cifras da Bandai Namco em 2022. O lançamento da FromSoftare em 2023, Armored Core VI Fires of Rubicon, foi bem, mas passou muito longe de conseguir causar o mesmo impacto do RPG.

“No negócio digital, além das perdas de avaliação relacionadas com novos títulos de jogos online e outros títulos introduzidos neste ano fiscal, registramos uma perda na alienação devido a uma revisão da organização dos títulos com vista ao próximo plano de médio prazo”, explicou a Bandai Namco. “No futuro, construiremos um portfólio de títulos ideal e bem equilibrado, examinaremos cuidadosamente o nosso sistema de desenvolvimento e fortaleceremos o desenvolvimento com ênfase na qualidade”.

Numa sessão de perguntas e respostas após a apresentação, um representante da empresa falou mais sobre os jogos cancelados.

“A alienação dos trabalhos em curso foi decidida de acordo com as regras internas de avaliação, tendo os jogos online e outros produtos sujeitos a esta alienação também sido implementados de acordo com essas regras. Também decidimos descontinuar o desenvolvimento de pelo menos cinco outros títulos em desenvolvimento e registamos uma perda na alienação”.

“Além disso, desde a segunda metade do ano fiscal anterior, alteramos a nossa estrutura de desenvolvimento, estabelecendo padrões mais rigorosos para prosseguir com o desenvolvimento, restringindo os títulos e alterando o método de registo das despesas de desenvolvimento. As despesas de pesquisa técnica associadas a isso foram superiores ao esperado no início do ano”.

“Devido ao período mais longo de desenvolvimento dos jogos, o tempo desde o investimento até o retorno também está aumentando. Além de restringir os títulos, estamos considerando a melhor maneira de otimizar nossos títulos por classificação, como títulos estratégicos mundiais e títulos casuais para usuários leves”.

Olhando para o próximo ano, o negócio de jogos da Bandai Namco deverá recuperar seu vigor graças ao grande sucesso de Tekken 8, que já vendeu mais de 2 milhões de cópias desde o seu lançamento, e o provável lançamento do DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree.

