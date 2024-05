Banishers: Ghosts of New Eden tem demo lançada A Don’t Nod anunciou que uma demo de Banishers: Ghosts of New Eden está disponível no PC, PS5 e Xbox Series X|S, junto de uma oferta...

A Don’t Nod anunciou que uma demo de Banishers: Ghosts of New Eden está disponível no PC, PS5 e Xbox Series X|S, junto de uma oferta para comprar o jogo com 20% de desconto.

Lançado sem muita fanfarra em fevereiro, Banishers: Ghosts of New Eden se saiu razoavelmente bem com a crítica, acumulando uma média de 78% (versão para PS5) no agregador Metacritic, mas parece ter passado despercebido pela maioria do público.

A demo é, portanto, uma oportunidade para apresentar ao jogo a uma audiência maior e, quem sabe, ajudar a Don’t Nod a recuperar o investimento no jogo. Recentemente, a produtora francesa anunciou um prejuízo em seu balanço anual.

Don’t Nod especifica que a demo de Banishers: Ghosts of New Eden traz a primeira missão do jogo, que introduz um casal de exorcista em incursão pela Nova Inglaterra para salvar a colônia do Novo Éden de uma poderosa assombração.

Como sempre, os dados salvos serão compatíveis com a versão completa, que custa R$ 239,92.

