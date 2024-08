Benchmark tool de Black Myth: Wukong atrai 27 vezes mais usuários que Concord A Benchmark Tool (ferramenta de medição de desempenho) lançada ontem para testar os gráficos de Black Myth: Wukong no PC alcançou um... Outer Space|Do R7 14/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 11h36 ) ‌



A Benchmark Tool (ferramenta de medição de desempenho) lançada ontem para testar os gráficos de Black Myth: Wukong no PC alcançou um pico de 63.389 usuários ativos na Steam, mostrando que o jogo de estreia do estúdio chinês Game Science está devidamente “hypado” e é um dos lançamentos mais aguardados do ano pelos jogadores.

A situação de Black Myth: Wukong contrasta com a de Concord, o ambicioso shooter em arena da Sony que será lançado três dias depois e que, em sua versão beta jogável, atingiu um pico de apenas 2.388 jogadores.

A Benchmark Tool de Black Myth: Wukong usa uma amostra do cenário do jogo para testar os gráficos, sem batalhas e muito menos jogabilidade, mas foi o suficiente para se tornar a grande novidade da Steam na semana e um dos assuntos mais comentados. Concord, por sua vez, teve dois fins de semana de teste nos quais era possível jogar escaramuças online quase que sem limite, com todos os personagens.

Black Myth: Wukong será lançado para PC e PS5 na próxima terça-feira, 20 de agosto, e custará R$ 299, abaixo do preço padrão de um lançamento AAA, mas mais caro que Concord. Este último sai no dia 23 de agosto custando R$ 199.

As primeiras análises de Black Myth: Wukong serão publicadas na sexta-feira, quando ficará um pouco mais claro para o público se o jogo faz justiça aos seus belos trailers.