Benchmark tool de Black Myth: Wukong permite testar desempenho do jogo no PC

Faltando menos de uma semana para o lançamento de Black Myth: Wukong, a produtora Game Science disponibilizou uma ferramenta de benchmark que permite testar o desempenho do jogo no PC.

A Black Myth: Wukong Benchmark Tool, que está disponível para download na Steam, permite testar as várias configurações gráficas do jogo antes do lançamento. A ferramenta exibe cenários de Black Myth: Wukong em tempo real, mas não mostra cenas frenéticas de batalhas, o que deixa alguma dúvida se é representativa dos momentos mais intensos e visualmente complexos do jogo.

Black Myth: Wukong será lançado em 20 de agosto no PC e PlayStation 5. Uma versão para Xbox Series X|S está em desenvolvimento, mas ainda não tem data de lançamento confirmada.