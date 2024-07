Beta aberto de Concord teve redução no número de usuários; Jogo será pago e sem Passe de Batalha Uma das apostas da Sony para tentar emplacar um jogo de serviço ao vivo, Concord teve um começo titubeante, com seus dois testes betas... Outer Space|Do R7 24/07/2024 - 18h14 (Atualizado em 24/07/2024 - 18h14 ) ‌



Uma das apostas da Sony para tentar emplacar um jogo de serviço ao vivo, Concord teve um começo titubeante, com seus dois testes betas gratuitos falhando em reunir um número significativo de jogadores e já registrando um declínio de interesse nesta fase.

No PlayStation 5, Concord conseguiu 8% mais jogadores no primeiro fim de semana de teste, o Early Access, que inicialmente seria restrito aos compradores do jogo no período de reserva, mas foi ampliado mais tarde a todos os assinantes da PS Plus, dando um primeiro sinal de que as vendas não estão muito boas.

Um novo teste, o Open Beta, realizado dias depois, foi aberto a todos e mesmo assim atingiu um público menor, de acordo com dados apurados pelo site True Trophies, com base em uma amostra de mais de 3,1 milhões de contas ativas da PlayStation Network.

Como uma roleta grátis de teste, que permite experimentar a diversão online sem pagar, Concord teve sua oportunidade de fisgar o público antes do lançamento em agosto, quando o acesso passará a ser pago, impondo um desafio bem maior para sua popularidade.

Se o pânico ainda não tomou conta da Sony e nenhuma mudança no modelo de negócios for feita nas próximas semanas, Concord será lançado em 23 de agosto como um produto pago, por R$ 199,50. Uma aposta ousada, visto que o jogo teve um pico de míseros 2.388 usuários no PC durante o teste gratuito.

Nesta quarta-feira, 24, o Firewalk Studios revelou mais detalhes sobre o lançamento e confirmou que o jogo não terá um Passe de Batalha, dando mais um sinal de que seus planos seguem firmes, apesar do sinal vermelho aceso pelo beta.

“Concord não tem um Passe de Batalha. Queríamos concentrar nossa atenção em tornar Concord uma experiência gratificante e robusta desde o primeiro dia, onde apenas jogar, aumentar o nível de suas contas e personagens e completar trabalhos rende recompensas significativas”, anunciou o estúdio nas redes sociais.

O estúdio também comentou que as recompensas de progressão disponíveis no beta foram apenas uma pequena amostra daquilo que o jogo guarda para o lançamento em 23 de agosto.

“Quando o Concord for lançado, teremos centenas de itens para personalizar seus Freegunners, que você pode ganhar apenas jogando, completando tarefas e aumentando o nível de sua conta e personagens”, comentou o Firewalk. “Essas recompensas são cosméticas, não afetam a jogabilidade e incluem: roupas, wearables e acessórios do Freegunner, bem como skins de armas, amuletos de armas, poses de vitória e derrota e animações drop-in”.

Concord terá 12 mapas distintos no lançamento, incluindo os cinco mapas da versão beta, os mesmos seis modos apresentados nos testes e os mesmos 16 Freegunners jogáveis.

“O lançamento é apenas o começo. Apresentaremos novos Freegunners, mapas, modos e muito mais por meio de temporadas pós-lançamento regulares e atualizações disponíveis para todos os jogadores sem custo adicional. Iremos nos aprofundar em nosso roteiro pós-lançamento em breve – fique ligado”, escreveu o estúdio em sua atualização hoje.