Beta de Call of Duty: Black Ops 6 tem início marcado para agosto. Veja os detalhes

A Activision e a Treyarch anunciaram que o beta aberto do multiplayer de Call of Duty: Black Ops 6 começará no dia 30 de agosto no PC e consoles, com acesso garantido para aqueles que comprarem o jogo no período de reserva, bem como assinantes dos planos Game Pass Ultimate, Game Pass PC ou Game Pass Console.

O primeiro fim de semana de testes, que vai de 30 de agosto, às 10h (horário de Brasília), e termina na quarta-feira, 4 de setembro, às 10h (horário de Brasília), será restrito aos compradores do jogo e assinantes do Game Pass. Um segundo fim de semana, desta vez de beta aberto, será realizado logo em seguida, começando na sexta-feira, 6 de setembro, às 10h (horário de Brasília), e terminando na segunda-feira, 9 de setembro, às 10h (horário de Brasília).

Tanto o beta quando a versão completa de CoD: Black Ops 6 estarão disponíveis em planos selecionados do Game Pass no primeiro dia.

No lançamento, Black Ops 6 terá 16 mapas multijogador, incluindo 12 mapas principais 6v6 e quatro mapas Strike que podem ser jogados 2v2 ou 6v6.

Call of Duty: Black Ops 6 será lançado em 25 de outubro de 2024 para PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.