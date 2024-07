Beta de Concord é aberto a todos assinantes da PS Plus e começa na sexta-feira A Sony anunciou que o teste beta de Concord neste fim de semana será estendido a todos os assinantes da PlayStation Plus, e não será...

‌



A+

A-

A Sony anunciou que o teste beta de Concord neste fim de semana será estendido a todos os assinantes da PlayStation Plus, e não será mais restrito àqueles que compraram o jogo antecipadamente.

O fim de semana de acesso antecipado ao beta de Concord no PS5 e PC começa amanhã, sexta-feira, 12 de julho, às 14h do horário de Brasília. Quem estiver jogando em um PS5 poderá fazer o download antecipado do beta de Concord a partir de hoje, quinta-feira, 11 de julho, às 14h do horário de Brasília.

Um beta público disponível para todos será realizado em sequência, entre os dias 18 e 21 de julho. Também será possível fazer o download antecipado no PS5 a partir de quarta-feira, 17 de julho, às 14h do horário de Brasília.

No PC, quem comprar Concord antecipadamente receberá quatro códigos de acesso ao teste para compartilhar com os amigos e montar com eles seu próprio esquadrão para enfrentar seus rivais.

Publicidade

Durante o acesso antecipado e público ao beta, todos os 16 Freegunners estarão desbloqueados e disponíveis para jogar e personalizar. Haverá três modos no teste: Ponto de Conflito, Caça ao Troféu e Extração de Carga, e quatro mapas: Aqualivre, Câmara Estelar, Risco Aquático e Risco de Choque.

No próximo fim de semana, durante o beta público, será adicionado um novo modo, Controle de Área, e um novo mapa, Minas de Ossos.

Publicidade

O progresso feito nas fases do beta será mantido entre os fins de semana, mas não será transferido para o lançamento oficial do jogo em 23 de agosto.