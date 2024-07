Outer Space |Do R7

Beta de Concord é estendido e vai até a tarde de hoje

A Sony decidiu permitir algumas horas a mais de usufruto do beta de Concord, que agora será encerrado às 16h00 desta segunda-feira, no horário de Brasília. O teste estava originalmente previsto para terminar no domingo.

Um novo teste beta, desta vez aberto a todos, começará na quinta-feira, 18 de julho, e vai até domingo, 21 de julho.

Após este segundo beta, a próxima oportunidade para jogar Concord vai demorar um pouco e será apenas no lançamento do jogo em 23 de agosto.