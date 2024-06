Beta de Concord tem data marcada no PC e PS5 O Firewalk Studios confirmou as datas do beta aberto de Concord, a nova aposta da Sony no gênero de jogos como serviço ao vivo. O beta...

O Firewalk Studios confirmou as datas do beta aberto de Concord, a nova aposta da Sony no gênero de jogos como serviço ao vivo.

O beta de Concord acontecerá em duas etapas. A primeira, de acesso antecipado, vai de 12 a 14 de julho e será restrita àqueles que comprarem o jogo antecipadamente no PC ou PlayStation 5. Estes também receberão quatro códigos para convidar amigos a se juntarem gratuitamente ao teste.

Um segundo teste beta estará disponível para todos de 18 a 21 de julho. Jogadores do PC e PS5 poderão se encontrar online graças ao jogo cruzado em ambas as plataformas e experimentar todos os 16 personagens disponíveis no lançamento do jogo.

Concord será lançado para PS5 e PC em 23 de agosto.

