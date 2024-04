Beta de Final Fantasy 14 tem data marcada no Xbox Series X|S Preparando-se para o lançamento de Final Fantasy 14 no Xbox Series X|S no segundo trimestre, a Square Enix anunciou hoje detalhes...

Alto contraste

A+

A-

Beta de Final Fantasy 14 tem data marcada no Xbox Series X|S Beta de Final Fantasy 14 tem data marcada no Xbox Series X|S (Outerspace)

Preparando-se para o lançamento de Final Fantasy 14 no Xbox Series X|S no segundo trimestre, a Square Enix anunciou hoje detalhes do beta aberto destinado a dar as boas-vindas aos jogadores da Microsoft ao agora imenso mundo de Eorzea.

O teste beta de Final Fantasy XIV no Xbox começa na quarta-feira, 21 de fevereiro, e estará acessível a todos, mesmo aqueles que não têm assinatura do Game Pass, ao contrário da versão completa do jogo, para a qual será adicionada a assinatura do Game Pass (Core ou Ultimate) ao pagamento mensal do MMORPG.

Final Fantasy 14 é gratuito até o nível de personagem 70. A partir daí, é necessário pagar uma assinatura mensal para continuar. Diferente do Xbox, que exigirá a assinatura do Game Pass combinada com a mensalidade da Square Enix, no PlayStation a assinatura do PlayStation Plus não é exigida.

A Square Enix observa que o lançamento oficial do jogo ocorrerá imediatamente após o término do beta aberto, cuja data será determinada quando tudo estiver totalmente funcional. Os dados do jogador serão transferidos automaticamente e os usuários não precisarão baixar o jogo novamente.

O post Beta de Final Fantasy 14 tem data marcada no Xbox Series X|S apareceu primeiro em Outer Space.