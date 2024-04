Beta de Path of Exile 2 é adiado para o fim do ano A Grinding Gear Games anunciou que o beta de Path of Exile 2, que estava agendado para começar em 7 de junho de 2024, foi adiado...

Beta de Path of Exile 2 é adiado para o fim do ano (Outerspace)

A Grinding Gear Games anunciou que o beta de Path of Exile 2, que estava agendado para começar em 7 de junho de 2024, foi adiado para uma data ainda indefinida no final do ano.

“Ainda não temos uma data específica para vocês, mas deve ser no final do ano” disseram as equipes da Grinding Gear Games sobre o adiamento do beta. Junto do adiamento, a produtora divulgou um novo trailer da nova temporada do Path of Exile 1, chamada Necropolis.

Se o beta foi adiado, ao menos uma versão alfa ainda será testada durante o mês de junho de 2024, indicando que o hack’n’slash precisava de um polimento adicional antes de poder ser lançado aos jogadores.

Para deixar um gostinho na boca dos fãs, a GGG também mostrou um trailer de uma nova classe de personagem do PoE 2: o Ranger, que oferecerá “jogabilidade no estilo Legolas” de O Senhor dos Anéis, de acordo com os desenvolvedores.

