Outer Space |Do R7

Bethesda pretende lançar expansões de Starfield todo ano A Bethesda pretende lançar expansões da história de Starfield anualmente. A informação foi compartilhada pelo produtor do jogo, Todd...

Alto contraste

A+

A-

A Bethesda pretende lançar expansões da história de Starfield anualmente. A informação foi compartilhada pelo produtor do jogo, Todd Howard, em entrevista ao canal do YouTube MrMattyPlays.

“Eu diria mais ou menos, sim”, respondeu Howard quando perguntado sobre a intenção de lançar uma expansão de Starfield por ano. “Quanto tempo isso vai durar [é incerto], espero que por muito tempo, mas estamos planejando a próxima, então haverá outra”.

A expansão de 2024 e a primeira de Starfield é Shattered Space, que será lançada em data ainda indefinida no final do ano.

“Um poder misterioso se agita na cidade de Dazra, no mundo oculto da Casa Va’ruun. Investigue uma ameaça cósmica assustadora, explore um novo planeta e encontre armas, trajes espaciais e equipamentos exclusivos nesta aventura totalmente nova”, diz a sinopse de Shattered Space, que Howard comparou em tamanho à expansão Far Harbor de Fallout 4.

Publicidade

Em outra parte da entrevista, Howard também disse que a Bethesda não tem planos de apressar o desenvolvimento de um novo Fallout para capitalizar em cima do sucesso da série de TV. Atualmente, a produtora está comprometida com o desenvolvimento de The Elder Scrolls VI, que segue sem previsão de lançamento.

O post Bethesda pretende lançar expansões de Starfield todo ano apareceu primeiro em Outer Space.