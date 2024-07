Outer Space |Do R7

BioWare detalha os níveis de dificuldade de Dragon Age: The Veilguard A BioWare revelou como o nível de dificuldade poderá ser ajustado em Dragon Age: The Veilguard, visando oferecer uma experiência que...

A BioWare revelou como o nível de dificuldade poderá ser ajustado em Dragon Age: The Veilguard, visando oferecer uma experiência que acomode desde os jogadores casuais aos veteranos e adeptos de um bom desafio.

O modo “Storyteller” será o mais fácil e, como o nome já deixa claro, prioriza a história em detrimento da ação e desafio. O “Adventurer” será um modo de dificuldade média, enquanto o “Nightmare” é o mais difícil e aquele que tem sido usado nas demonstrações do jogo.

Será possível mudar o nível de dificuldade a qualquer momento durante a jornada de Dragon Age: The Veilguard, exceto pelo modo “Nightmare”, que será uma escolha permanente.

Outra opção de dificuldade chamada “Unbound” permitirá que os jogadores personalizem a dificuldade, ajustando detalhes como a assistência de mira ou mira automática, dano que eles causam e recebem dos inimigos e até mesmo eliminar a possibilidade de morte dos personagens.

“[Nenhuma dessas opções] é uma trapaça”, explicou a diretora do jogo, Corinne Busche, à revista Game Informer. “É uma opção para garantir que jogadores de todos os níveis possam aparecer”.

Dragon Age: The Veilguard será lançado em uma data ainda indefinida do final do ano para PC e Xbox Series X|S.

