Black Myth: Wukong bate recorde de popularidade do Steam no lançamento Lançado às 11 da noite de segunda-feira, Black Myth: Wukong bateu o recorde de popularidade para um jogo single-player no Steam, alcançando... Outer Space|Do R7 20/08/2024 - 08h53 (Atualizado em 20/08/2024 - 08h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lançado às 11 da noite de segunda-feira, Black Myth: Wukong bateu o recorde de popularidade para um jogo single-player no Steam, alcançando um pico de 1,78 milhão de jogadores simultâneos na plataforma.

Foi um início avassalador para o jogo do estúdio chinês Game Science, superando em número de jogadores simultâneos outros peso-pesados como Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy e Baldur’s Gate 3. Considerando-se também os jogos multiplayer, Black Myth: Wukong é agora o quarto maior do Steam em número de jogadores simultâneos, ficando atrás apenas de Counter-Strike 2 (1,81 milhões), Palworld (2,1 milhões) e PUBG: Battlegrounds (3,25 milhões).

Embora não tenha uma grande máquina de marketing por trás e seja o primeiro grande projeto de um estúdio chinês ainda desconhecido, Black Myth: Wukong criou seu “hype” através de trailers que mostraram gráficos espetaculares, e também parece ter sido favorecido pelo mistério e curiosidade atrelados a um jogo que surgiu do nada.

Mais de 1,4 milhões pagaram para ver se Black Myth: Wukong é tudo aquilo que os trailers prometeram, e não temos ainda os números de vendas no PlayStation 5, tampouco da plataforma WeGame, que distribui o jogo na China. E se as discussões na rede social Weibo, equivalente ao X para os chineses, forem algum indicativo, o jogo está explodindo em popularidade na China também, como atesta a presença de Wukong no topo dos tópicos mais discutidos na segunda-feira.

‌



O sucesso de Black Myth: Wukong também serve de recado para os estúdios e mídia ocidentais, que em algumas ocasiões mostraram má vontade com o jogo pela resistência do Game Science a aderir à agenda “woke”. Black Myth: Wukong não lacrou e tudo indica que irá lucrar uma montanha de dinheiro.