Black Myth: Wukong está pronto e terá novo trailer na quarta-feira
Outer Space|Do R7
06/08/2024 - 15h46



A produtora Game Science anunciou que o desenvolvimento de Black Myth: Wukong foi finalizado e o jogo está pronto para ser lançado em 20 de agosto. Para celebrar e atiçar o público, um novo trailer será divulgado na quarta-feira, 7 de agosto, às 23:00 no horário de Brasília.

“Obrigado pela sua paciência! Estamos felizes em anunciar que o desenvolvimento completo de #BlackMythWukong foi concluído e o jogo será lançado conforme o planejado”, escreveu a produtora chinesa no X. “Agora, toda a nossa equipe está trabalhando duro nos estágios finais de experimentar, testar e implementar o jogo”.

O estúdio também pediu que sejam evitados “spoilers” do jogo até o lançamento oficial. “Embora estejamos incrivelmente ansiosos para compartilhar cada detalhe divertido do jogo com você, Black Myth: Wukong é um jogo single-player com um enredo original e jogabilidade única. Portanto, pedimos gentilmente que, nestes últimos dias antes do lançamento oficial, você evite espalhar qualquer texto, imagem ou vídeo que possa revelar conteúdo não lançado, bem como qualquer ‘informação vazada ‘de fontes não oficiais”, escreveu o Game Science.

Black Myth: Wukong será lançado no dia 20 de agosto no PC e PlayStation 5. Uma versão para Xbox Series X|S será lançada em data ainda indefinida.

