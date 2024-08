Black Myth: Wukong já vendeu 10 milhões de cópias A Game Science anunciou que Black Myth: Wukong vendeu 10 milhões de cópias nos três primeiros dias, no PC e PlayStation 5. Sendo o... Outer Space|Do R7 23/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 12h00 ) ‌



A Game Science anunciou que Black Myth: Wukong vendeu 10 milhões de cópias nos três primeiros dias, no PC e PlayStation 5.

Sendo o primeiro grande AAA produzido na China, o sucesso do jogo está muito atrelado ao tamanho do mercado chinês, que segundo dados não-oficiais, obtidos através da análise dos usuários no Steam, corresponde a quase 90% das vendas.

Os números de Black Myth: Wukong são parecidos com os de Cyberpunk 2077, que em 2020 vendeu 13 milhões de cópias na primeira semana, com a vantagem de ter sido lançado em mais plataformas (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S). Comparado com God of War Ragnarok, um dos jogos ocidentais de maior sucesso dos últimos anos, é quase o dobro dos 5,1 milhões de cópias em uma semana alcançados pelo título da Sony Santa Monica.

Black Myth: Wukong está disponível no PC e PlayStation 5. O jogo é vendido a preços menores que o padrão AAA nos mercados ocidentais e por preços que variam entre as versões para PC e PS5 (R$ 229 para PC e R$ 299 para PS5 no Brasil). Na China, o jogo custa aproximadamente US$ 38.

