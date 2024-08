Black Myth: Wukong mostra visual de nova geração no trailer final Faltando agora menos de duas semanas para o lançamento de Black Myth: Wukong, o estúdio chinês Game Science divulgou o trailer final... Outer Space|Do R7 07/08/2024 - 23h45 (Atualizado em 07/08/2024 - 23h45 ) ‌



Faltando agora menos de duas semanas para o lançamento de Black Myth: Wukong, o estúdio chinês Game Science divulgou o trailer final do jogo, mostrando mais uma vez visuais espetaculares, de qualidade técnica e artística raramente vista na atual geração.

Quando foi anunciado em 2020, Black Myth: Wukong chamou a atenção não apenas pelos seus gráficos – muito à frente de tudo que havia sido mostrado até então – como por sua origem misteriosa, sendo o Game Science, um estúdio chinês formado por ex-funcionários da Tencent, um desenvolvedor completamente desconhecido e sem outros jogos em seu portfólio.

A desconfiança sobre o jogo, que parecia bom demais para ser real, perdurou até que alguns jornalistas pudessem jogar uma demonstração no ano passado e atestarem que Black Myth: Wukong não apenas existia como era aquele mesmo visto nos trailers.

Se o visual de “nova geração”, feito no Unreal Engine 5, e sobretudo a qualidade artística primorosa já estão bem garantidos a esta altura, resta saber se a jogabilidade “Soulslike” será tão boa quanto os trailers dão a entender. Dúvida que sera dirimida daqui a poucos dias, quando o jogo sair no PC e PlayStation 5.

Black Myth: Wukong será protagonizado por Sun Wukong, o Rei Macaco do mais famoso romance da literatura chinesa, Jornada ao Oeste. Assim como na epopeia lançada em 1570, o símio é dotado de poderes extraordinários, incluindo mudanças polimórficas e domínio do combate nas artes marciais, sendo capaz de se transformar em inseto e voar pelo cenário, além de manejar um bastão de combate com grande destreza.

O lançamento de Black Myth: Wukong está confirmado para 20 de agosto no PC e PS5. Uma versão para Xbox Series X|S também está em desenvolvimento, mas ainda não tem data certa para sair.

