Black Myth: Wukong teria esgotado PlayStation 5 na China



Os estoques do PlayStation 5 em lojas da China teriam esgotado e o console está sendo vendido com ágio após o lançamento de Black Myth: Wukong no começo da semana.

De acordo com o consultor Daniel Camilo, baseado em Shenzhen, a maior loja de eletrônicos da China, a Huaqiangbei, não está conseguindo repor seus estoques do PS5 para satisfazer o súbito aumenta da demanda. Novos pedidos seriam entregues aos consumidores com duas semanas de atraso, enquanto no mercado paralelo só é possível comprar um PS5 pagando muito mais, às vezes até o dobro do preço normal.

Embora Black Myth: Wukong não esteja tão bem otimizado no PlayStation 5 (o jogo roda a 30-35 fps no modo Qualidade, com boa definição, e em 60 fps com baixa definição), o console ainda é a forma mais barata e de fácil acesso ao jogo, uma vez que os requisitos de hardware no PC implicam em um investimento superior a mil dólares.

Sendo o primeiro jogo AAA para PC e console produzido na China, Black Myth: Wukong se tornou o assunto do momento no país de 1,4 bilhões de habitantes, onde até então o mercado de jogos era dominado pelos smartphones.

“Estamos testemunhando uma ‘onda contagiosa’ de consumidores que normalmente não se importam com jogos, de repente ficam sobrecarregados com toda a exposição que o jogo está tendo na China e compram novos consoles”, comentou Camilo.

No PC, Black Myth: Wukong bateu o recorde de jogadores simultâneos para um título single-player no Steam, com pico de 2,2 milhões. A maior parte deste público seria justamente de chineses.

