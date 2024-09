Black Myth: Wukong vende 18 milhões em duas semanas e tem DLC confirmado Black Myth: Wukong vendeu 18 milhões de cópias em apenas duas semanas de disponibilidade, superando outros mega-sucessos como Elden... Outer Space|Do R7 05/09/2024 - 09h43 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h43 ) ‌



Black Myth: Wukong vendeu 18 milhões de cópias em apenas duas semanas de disponibilidade, superando outros mega-sucessos como Elden Ring e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Esta nova parcial de vendas foi divulgada pela Hero Games, empresa que é a maior acionista do estúdio Game Science, junto da confirmação de que um DLC para o jogo está em desenvolvimento.

Em reportagem da Bloomberg, o chefe do Hero Games, Daniel Wu, compartilhou um pouco da história que levou à criação do primeiro AAA chinês. Uma história sobretudo de superação, já que as duas empresas haviam falhado em obter sucesso com jogos para celulares, até então o foco da maioria dos estúdios chineses, e fizeram uma aposta ousado no desenvolvimento de um jogo para PC e consoles sem ter uma grande marca ou estrutura de marketing por trás.

“Éramos dois ratos se afogando”, disse Wu, sobre sua parceria com o estúdio comandado por Feng Ji. “Nenhum de nós tinha medo do fracasso, e ele já sabia seu próximo passo. A única coisa é que ele precisava que eu fizesse apostas ainda maiores”.

‌



A Game Science havia lançado três jogos gratuitos para celulares que foram mal sucedidos, apesar do apoio da Apple em promovê-los na App Store, o que incluiu uma visita do CEO Tim Cook à sede da empresa em Xangai.

O plano de desenvolver um AAA para PC e consoles começou a se materializar em 2018, quando Feng pediu a Wu, seu parceiro de equipe de League of Legends, um investimento mais substancial para criar o jogo de codinome Black Myth One, já pensando em uma trilogia que iria explorar fábulas chinesas, começando com a de Jornada ao Oeste.

‌



Wu colocou US$ 70 milhões no projeto, se tornando o principal acionista do Game Science, que viria também a angariar o apoio da Tencent na empreitada.

“Se você quer ouvir a verdade, o sucesso da Game Science hoje é construído sobre seus quatro fracassos consecutivos”, disse Wu. “Wukong prova não apenas que temos capacidades de criação de jogos de alto nível, mas também que podemos contar uma boa história com elementos chineses”.

‌



Segundo analistas, a aposta de Wu já rendeu um retorno de dez vezes, ou US$ 700 milhões. Há ainda muita oportunidade de crescimento com a chegada do DLC e uma versão para Xbox, além da publicidade espontânea criada por jogadores entusiasmados.