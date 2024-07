Blizzard apresenta nova classe Natispírito de Diablo IV: Vessel of Hatred Durante a transmissão especial do Xbox Studio, a Blizzard revelou detalhes sobre história, mecânicas de classe, itemização e muito... Outer Space|Do R7 19/07/2024 - 11h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h03 ) ‌



Durante a transmissão especial do Xbox Studio, a Blizzard revelou detalhes sobre história, mecânicas de classe, itemização e muito mais sobre os Natispíritos, a nova classe de personagem que está a caminho de Diablo IV: Vessel of Hatred.

Os Natispíritos são uma nova classe da série Diablo que invocam as forças de quatro Guardiões Espirituais: Jaguar, Gorila, Águia e Centopeia. Eles são mestres de combate corpo a corpo com um estilo de jogo versátil que permite eliminar demônios com ajuda da energia espiritual.

Provenientes da nova região de Nahantu, os Natispíritos têm uma história rica relacionada à sua dedicação de proteger o Reino Espiritual, um reflexo fantasmagórico de Santuário onde as almas da floresta têm um propósito além da vida.

Os Guardiões Espirituais representam a conexão entre os humanos e o mundo natural. A guerreira manifesta sua força no Gorila, o caçador manifesta sua velocidade no Jaguar, o estrategista manifesta sua vigília na Águia e a boticária manifesta sua prática na Centopeia e na decomposição que ela devora.

Jogadores podem utilizar a nova Tag de Habilidade, Encarnação, para encarnar os talentos de um Guardião e receber um bônus passivo.

Novos Lendários e Únicos projetados para os Natispíritos estarão disponíveis com a expansão Vessel of Hatred. Esses itens podem abranger diferentes estilos de jogos dos Guardiões Espirituais, fortalecer ou amplificar habilidades ou aumentar o poder inerente de um jogador.

Uma nova missão de classe estará disponível para os Natispíritos quando as pessoas jogadoras chegarem ao Nível 15. Embarcar nessa missão permitirá que jogadores sintonizem-se com os costumes dos Guardiões Espirituais e desbloqueiem o Salão Espiritual.

O Salão Espiritual permite aprimorar o build de um Natispírito ao escolher um Espírito Primário para receber um bônus especial e adicionar a Tag de Habilidade do Espírito à todas as Habilidades. No Nível 30, jogadores podem escolher um bônus secundário do mesmo Guardião ou um diferente que vai fortalecer a ligação ou mesclá-la às mecânicas de outro Guardião.

A nova classe e a região de Nahantu estarão disponíveis na expansão Vessel of Hatred, que será lançada em 8 de outubro. Compras realizadas na pré-venda darão acesso imediato e recompensas dentro do jogo.