Blizzard não fará evento BlizzCon em 2024

A Blizzard anunciou que não fará seu tradicional evento BlizzCon em 2024.

A decisão, comunicada pelo site oficial da produtora, não significa o fim definitivo do evento e a Blizzard espera poder voltar com a BlizzCon no futuro.

“Após consideração cuidadosa ao longo do ano passado, nós da Blizzard tomamos a decisão de não realizar a BlizzCon em 2024”, diz o comunicado. “Esta decisão não foi tomada levianamente, pois a BlizzCon continua sendo um evento muito especial para todos nós e sabemos que muitos de vocês estão ansiosos por isso. Embora estejamos abordando este ano de forma diferente e tenhamos explorado diferentes formatos de eventos no passado, tenha certeza de que estamos mais entusiasmados do que nunca em trazer a BlizzCon de volta nos próximos anos”.

A Blizzard também prometeu compartilhar em breve “planos emocionantes para outras feiras e convenções da indústria como a Gamescom“ e se comprometeu a realizar “múltiplos eventos globais e presenciais para comemorar o 30º aniversário de Warcraft”, bem como Eventos da Overwatch Champions Series em Dallas e Estocolmo.

“Embora esses eventos sejam distintos da BlizzCon, estamos aproveitando toda a nossa criatividade e imaginação para garantir que eles carreguem o mesmo espírito de celebração e união. Nossa esperança é que essas experiências – juntamente com vários eventos da indústria transmitidos ao vivo onde manteremos você atualizado sobre o que está acontecendo em nossos universos de jogos – capturem a essência do que torna a comunidade Blizzard tão especial”.

A BlizzCon havia dado uma pausa de três anos por causa pandemia, mas voltou a ser realizada no ano passado em espaço físico.

