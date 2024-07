Bungie vai demitir 220 funcionários em reestruturação A onda de demissões no setor de tecnologia diminuiu nos últimos meses, mas impactou novamente a Bungie, que anunciou hoje um plano... Outer Space|Do R7 31/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h23 ) ‌



A onda de demissões no setor de tecnologia diminuiu nos últimos meses, mas impactou novamente a Bungie, que anunciou hoje um plano de reestruturação que resultará na demissão de 220 funcionários, cerca de 17% da equipe do estúdio.

A produtora de Destiny, que em outubro passado havia dispensado 100 funcionários, culpou o “aumento dos custos de desenvolvimento e mudanças na indústria” pelas demissões. Com a nova redução, a equipe da Bungie perdeu um quarto de sua força de trabalho, que há nove meses contava com 1.200 pessoas.

Em uma postagem no blog oficial do estúdio, o CEO Pete Parsons comentou sobre as novas demissões dizendo que foram “algumas das mudanças mais difíceis que já tivemos que fazer como estúdio”.

Outros 155 funcionários da Bungie serão recolocados em um novo estúdio sob o comando da Sony, priorietária da Bungie, ao longo dos próximos meses.

“Primeiro, estamos aprofundando nossa integração com a Sony Interactive Entertainment, trabalhando para integrar 155 de nossos cargos, cerca de 12%, na SIE nos próximos trimestres”, escreveu Parsons.

“A SIE trabalhou incansavelmente conosco para identificar funções para o máximo possível de pessoas, permitindo que juntos salvássemos uma grande quantidade de talentos que, de outra forma, teriam sido afetados pela redução de força”.

Esta nova equipe da Sony deve ser responsável por um novo jogo de ação e ficção científica, segundo Parsons.

“Estamos trabalhando com a liderança do PlayStation Studios para lançar um dos nossos projetos de incubação — um jogo de ação ambientado em um universo sci-fi totalmente novo — para formar um novo estúdio dentro do PlayStation Studios para continuar seu desenvolvimento promissor”.

“Para todos os afetados por essa redução de empregos, ofereceremos um pacote de saída generoso, incluindo indenização, bônus e cobertura de saúde”, acrescentou o chefe da Bungie.

Parsons concluiu sua mensagem tranquilizando os fãs sobre o futuro do estúdio, que segue desenvolvendo Destiny e Marathon, um novo jogo de tiro online, com uma equipe de cerca de 800 desenvolvedores.