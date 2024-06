Call of Duty: Black Ops 6 tem novo trailer e data de lançamento anunciada A Activision apresentou um novo trailer de Call of Duty: Black Ops 6 e anunciou que o jogo será lançado em 25 de outubro no PC, PS4...

Outer Space|Do R7 09/06/2024 - 17h03 (Atualizado em 09/06/2024 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share