Call of Duty: Modern Warfare 3 entra no Game Pass esta semana A Microsoft confirmou os rumores e anunciou que Call of Duty: Modern Warfare 3 será adicionado ao catálogo do Game Pass para Console... 23/07/2024 - 14h24



A Microsoft confirmou os rumores e anunciou que Call of Duty: Modern Warfare 3 será adicionado ao catálogo do Game Pass para Console, PC Game Pass e Game Pass Ultimate nesta quarta-feira, 24 de julho.

Call of Duty: Modern Warfare 3 será o primeiro Call of Duty incluído no Game Pass, abrindo o caminho para Call of Duty: Black Ops 6, que será o primeiro Call of Duty a ser incluído no serviço desde o primeiro dia, quando for lançado em 25 de outubro de 2024.

A inclusão de Call of Duty no Game Pass é um dos trunfos da Microsoft para alavancar as assinaturas do serviço e uma compensação pelos novos preços e níveis de assinatura anunciados recentemente.