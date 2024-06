Capcom anuncia apresentação para a próxima segunda-feira A Capcom anunciou que fará uma nova apresentação Capcom Next Showcase na segunda-feira, 1 de julho, às 19h, no horário de Brasília....

A Capcom anunciou que fará uma nova apresentação Capcom Next Showcase na segunda-feira, 1 de julho, às 19h, no horário de Brasília.

A apresentação será curta, com 25 minutos, e focada no recém-anunciado Dead Rising Deluxe Remaster, no iminente Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e na versão para iOS de Resident Evil 7.

Cuidadosa para não criar falsas expectativas, a editora frisou que não haverá notícias sobre Monster Hunter Wilds neste evento, tampouco serão anunciados outros jogos além dos três mencionados.

Dead Rising Deluxe Remaster será uma versão com gráficos atualizados do jogo de zumbis que fez sucesso no Xbox 360 há quase duas décadas. O jogo foi anunciado na quarta-feira com um teaser.

