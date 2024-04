Alto contraste

Capcom anuncia apresentações especiais dedicadas a Dragon's Dogma 2 e outros jogos

A Capcom anunciou que fará duas apresentações especiais esta semana para mostra mais de seus próximos lançamentos, começando com uma dedicada a Dragon’s Dogma 2 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess na quinta-feira, 7 de março.

A apresentação de quinta-feira começa às 20h00, no horário de Brasília, e pode ser a ocasião para a confirmação do lançamento da demo de Dragon’s Dogma 2. Além disso, será mostrado mais de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, uma nova propriedade da produtora anunciada no ano passado.

A segunda apresentação acontece na segunda-feira, 11 de março, também às 20h00 no horário de Brasília, e as atrações serão Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Stories e Monster Hunter Now. A Capcom antecipa que não haverá notícias sobre Monster Hunter Wild, o novo jogo na série principal.

As apresentações contarão com a participação do Youtuber americano Fighting Cowboy.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess foi anunciado no Xbox Showcase do ano passado e é um jogo de ação e estratégia com temas do folclore japonês. O jogo também será mostrado na apresentação Xbox Partner Preview na quarta-feira.

Dragon’s Dogma 2 está previsto para ser lançado em 22 de março.

