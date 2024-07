Capcom encerra conteúdos sazonais de Exoprimal

Outer Space |Do R7

Sem completar ainda um ano de idade, Exoprimal não terá novos conteúdos sazonais. A Capcom anunciou nesta sexta-feira que, a partir do dia 11 de julho, o jogo irá reciclar as quatro temporadas anteriores, uma a cada mês.

“Todos os modos de jogo permanecerão disponíveis para jogar. Isso inclui o modo Dino Survival principal, bem como conteúdo de final de jogo, como Savage Gauntlet e Time Loop Rebellion”, explicou a Capcom.

“Se você estiver jogando sozinho ou com apenas alguns outros jogadores, Bots (Exofighters controlados por IA) ainda serão adicionados para que você possa aproveitar ao máximo a história dos Hammerheads e chegar ao final”.

Exoprimal foi lançado em julho de 2023 para PC, PlayStation e Xbox e está atualmente disponível no Xbox Game Pass. O jogo foi um sucesso moderado, jogado por cerca de 1 milhão de pessoas nas primeiras duas semanas, mas como costuma acontecer com os competidores no gênero multiplayer online, não alcançou os objetivos de jogo como serviço almejados pela editora japonesa.

