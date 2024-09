Capcom pode anunciar DLC de Dragon’s Dogma 2 em breve A Capcom pode estar perto de anunciar um DLC para Dragon’s Dogma 2, como indicam atualizações na base de dados do jogo no Steam. Lançado... Outer Space|Do R7 04/09/2024 - 09h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 09h31 ) ‌



A Capcom pode estar perto de anunciar um DLC para Dragon’s Dogma 2, como indicam atualizações na base de dados do jogo no Steam.

Lançado em março deste ano, Dragon’s Dogma 2 foi um sucesso de crítica e público, tendo vendido mais de 2,5 milhões de cópias. A Capcom já confirmou que a série se tornará um de seus pilares para os próximos anos, mas ainda não anunciou planos para expandir Dragon’s Dogma 2 com um DLC, como havia feito no jogo original da série.

Agora, usuários do Reddit observaram que a produtora tem feito atualizações nos arquivos do jogo no Steam desde o lançamento do jogo, e muitas dessas atualizações, embora criptografadas, são marcadas como conteúdo DLC.

Na semana passada, um grande volume de arquivos foi adicionado à base do jogo na plataforma da Valve, alimentando a suspeita de que um DLC pode ser anunciado em breve, talvez durante a feira Tokyo Game Show, que volta maior do que nunca no final de setembro.

Enquanto a Capcom parece se movimentar em torno de Dragon’s Dogma 2, o produtor da série, Hideaki Itsuno, anunciou no começo da semana que está deixando a produtora após 30 anos de serviço. Embora o DLC de Dragon’s Dogma 2 não tenha sido sequer confirmado até o momento, é possível que Itsuno tenha deixado o conteúdo pronto antes de sua saída da Capcom, ou delegado a tarefa a outra equipe, lembrando que a expansão do primeiro Dragon’s Dogma, que fazia parte do relançamento Dark Arisen, foi dirigida por Kento Kinoshita, e não Itsuno.