Alto contraste

A+

A-

Capcom questiona fãs sobre interesse em DLCs para Dragon’s Dogma 2 Capcom questiona fãs sobre interesse em DLCs para Dragon’s Dogma 2 (Outerspace)

Sempre interessada em colher o feedback de seus fãs diretamente através de seus programas de relacionamento, a Capcom agora quer saber deles sobre o interesse em DLCs para o recém-lançado Dragon’s Dogma 2.

Um novo questionário aberto a todos que queiram opinar questiona sobre o tipo de DLC que o público gostaria de ver lançado para Dragon’s Dogma 2.

Os jogadores também são questionados sobre quanto estariam dispostos a pagar pelos DLCs, com opções que variam de até US$ 10 a mais de US$ 50. A pesquisa está aberta até 21 de abril, e a Capcom promete presentear os participantes com um papel de parede digital original.

Embora tenha sido aclamado pela crítica, Dragon’s Dogma 2 teve uma recepção mista pelos fãs, que reclamaram principalmente da performance irregular do jogo, que mostra taxa de quadros por segundo mais baixa principalmente nos cenários das cidades, e a existência de 21 conteúdos pagos, que incluem itens polêmicos como o direito a alterar a aparência dos personagens.

A Capcom prometeu lançar atualizações que irão melhorar o desempenho do jogo e disponibilizar os benefícios de alguns itens pagos a todos.

O post Capcom questiona fãs sobre interesse em DLCs para Dragon’s Dogma 2 apareceu primeiro em Outer Space.