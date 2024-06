CEO do Embracer Group considera aumento do preço dos jogos para além dos US$ 70 O CEO do Embracer Group, Lars Wingefors, admitiu que considera a possibilidade de um novo aumento no preço dos jogos para além dos...

Alto contraste

A+

A-

O CEO do Embracer Group, Lars Wingefors, admitiu que considera a possibilidade de um novo aumento no preço dos jogos para além dos US$ 70 praticados hoje pela maioria das editoras em títulos AAA.

O foco do Embracer Group desde o ano passado está em sobreviver e equalizar suas finanças através da venda de ativos, como o Gearbox Entertainment e o Saber Interactive, bem como o cancelamento de projetos e o fechamento de estúdios, como o Volition, de Saint’s Row. Mas os problemas do grupo também passam pelo aumento dos custos de desenvolvimento de títulos AAA e a pressão da concorrência de outros setores da indústria, em um cenário no qual jogos gratuitos online como Fortnite, Roblox ou Call of Duty, títulos para plataformas móveis, sites como o GGBET e jogos de serviço ao vivo competem pela atenção do público.

Perguntado pelo site GamesIndustry.biz se um novo incremento de preço para o consumidor, indo além dos US$ 70 iniciados nesta geração, estaria em debate, Wingefors admitiu que a ideia foi sim considerada, mas provavelmente o Embracer Group não será o primeiro a ousar essa mudança. consumidor.

“Não estou dizendo que você não pode aumentar o preço”, disse o CEO do Embracer. “Mas a realidade é que ninguém experimentou. Se você criar um RPG enorme, por exemplo, com 100 ou 150 horas de jogo, muito polido e com uma experiência única, o consumidor estaria disposto a pagar mais? Haveria mais produtos potencialmente chegando ao mercado. Mas ninguém tentou. É algo que temos discutido, mas atualmente estamos aderindo à prática do setor”.

Publicidade

“Acho que a indústria enfrenta o mesmo problema que todas as outras indústrias, com inflação e custos crescentes de desenvolvimento de jogos”, continuou Wingefors. “E tem sido difícil aumentar os preços [em] PCs/consoles premium. O preço desses produtos tem sido o mesmo há muitos anos, o que significa que a margem para ter sucesso é menor e, além disso, há um custo mais elevado de capital. Em última análise, quando você faz grandes investimentos ou jogos, você precisa jogar com times nos quais tem muita confiança, ou com IPs que você possui ou controla, e ter toda a receita financeira”.

As produtoras de jogos também enfrentam uma batalha pelo tempo do público, em um cenário com excesso de oferta, no qual jogos online se tornam perenes e os hábito de consumir conteúdo original já não é como antes.

Publicidade

“Os consumidores têm mais conteúdo do que nunca para escolher. Eles adoram se envolver em propriedades estabelecidas que já jogaram antes, o que significa que é mais difícil fazê-los experimentar coisas novas ou novas franquias. Todos enfrentamos esse problema. É uma realidade à qual nos adaptamos ao longo do ano passado e continuaremos a nos adaptar a essa realidade”, diz Wingefors.

O último aumento de preço para os jogos no padrão triplo-A ocorreu em 2020, quando muitas editoras passaram seus lançamentos de US$ 60 para US$ 70. A Embracer, por sua vez, operou no padrão AA e lançou vários jogos próprios, muitos dos quais fracassaram, como o recente Outcast: A New Beginning e Alone in the Dark, sendo este último um grande investimento que, no entanto, não atraiu público suficiente, como reconhece o próprio Wingefors.

Publicidade

Foi exatamente com um AAA que o Embracer Group consegui seu sucesso mais recente: Dead Island 2. O jogo de zumbis passou das três milhões de cópias vendidas e se tornou o título de venda mais rápida na história do Embracer.

Se um aumento de preço para acima de US$ 70 faria sentido para um produto com “100 ou 150 horas de jogo”, e para uma editora com cacife para tomar a iniciativa, podemos imaginar a Rockstar Games como uma possível candidata a dar este passo em GTA 6, a super-produção de centenas de milhões de dólares que sai em 2025 para PS5 e Xbox Series X|S.

O post CEO do Embracer Group considera aumento do preço dos jogos para além dos US$ 70 apareceu primeiro em Outer Space.