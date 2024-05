Chefe do Level-5, de Professor Layton, quer fazer jogos eróticos e violentos Mais acostumado a jogos de temas leves, como Professor Layton e Ni No Kuni, o CEO do estúdio Level-5 revelou o desejo de criar títulos...

Mais acostumado a jogos de temas leves, como Professor Layton e Ni No Kuni, o CEO do estúdio Level-5 revelou o desejo de criar títulos “eróticos e violentos”, como aqueles de seu colega Goichi “Suda51”.

Akihiro Hino, o CEO da Level-5, participou de uma entrevista na companhia de Suda51 publicada pelo site japonês Denfaminicogamer. Aproveitando a presença de seu amigo, criador de jogos que são equivalentes aos filmes de Quentin Tarantino no que diz respeito aos temas e violência, Hino admitiu que tem vontade de dar vazão às ideias do “universo distorcido” em sua mente, criando jogos com temas mais pesados.

“Se eu tivesse que falar de uma forma um pouco extremada, diria que quero criar jogos eróticos ou proibidos para menores com uma boa dose de violência”, brincou Hino. “Existe um universo distorcido dentro de mim, mas tento não visitá-lo muito e trabalho apenas a partir das partes moralmente corretas da minha mente. Mas no fundo, eu realmente quero mergulhar nesses pensamentos sombrios”.

Se não se trata de lançar um projeto deste tipo nos próximos meses, Akihiro Hino afirma que pretende dar esta guinada assim que a Level-5 encontrar uma situação mais estável. Isso porque a agenda bagunçada do estúdio japonês acaba de sofrer uma onda de adiamentos.

No futuro imediato, o catálogo da Level-5 permanece bastante carregado de produções leves, como o RPG de futebol Inazuma Eleven: Victory Road, o jogo de investigação futurista Decapolice e o jogo steampunk menos futurista, mas de investigação, Professor Layton e The New World of Steam — todos esperados para 2025.

