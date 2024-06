Chefe do Naughty Dog diz que estúdio tem “múltiplos projetos single-player” em desenvolvimento O Naughty Dog aparentemente passou imune pela onda dos jogos multiplayer como serviço na Sony e também não ficará preso à série The...

O Naughty Dog aparentemente passou imune pela onda dos jogos multiplayer como serviço na Sony e também não ficará preso à série The Last of Us para sempre. Segundo o chefe do estúdio, Neil Druckmann, eles têm vários jogos em desenvolvimento no momento, incluindo “múltiplos projetos para um jogador”.

Falando mais uma vez sobre o futuro do Naughty Dog após o sucesso da série de TV baseada em The Last of Us, desta vez ao jornal Los Angeles Times, Druckmann assegurou que seu estúdio não está preso a The Last of Us para sempre, mas pretende criar novos jogos no mesmo molde de narrativa rica, explorando personagens realistas e seus relacionamentos.

“Eu prometo a você, não seremos o estúdio ‘The Last of Us’ para sempre”, disse Druckmann, antes de revelar que há, no momento, vários jogos em desenvolvimento no Naughty Dog, incluindo “múltiplos projetos para um jogador”.

O Naughty Dog, portanto, não foi afetado pelo plano em curso da Sony de mobilizar vários estúdios no desenvolvimento de jogos multiplayer como serviço, apesar da tentativa fracassada de criar um título neste gênero com o próprio The Last of Us.

Livre para criar e focar naquilo que faz melhor, Druckmann adianta que os próximos lançamentos do Naughty Dog serão jogos single-player com histórias.

“Criamos experiências ricas em histórias e personagens, especialmente relacionamentos”, disse Druckmann. “As histórias têm algum tipo de núcleo filosófico em torno do qual tudo vai girar e alimentar”.

Enquanto os novos projetos do Naughty Dog não são anunciados, os fãs de The Last of Us têm garantida a segunda temporada da série de TV da HBO, que estreia em 2025.

