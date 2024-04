Chinesa NetEase anuncia criação de estúdio liderado por veterano de Call of Duty Enquanto demissões e fechamento de estúdios assombram a maior parte do mundo, a chinesa NetEase Games segue crescendo e adicionando...

Enquanto demissões e fechamento de estúdios assombram a maior parte do mundo, a chinesa NetEase Games segue crescendo e adicionando mais nomes de peso ao seu portfólio. Hoje o grupo anunciou a fundação do BulletFarm, um novo estúdio liderado por David Vonderhaar, veterano da série Call of Duty na Treyarch.

O BulletFarm é nada menos que o 17º estúdio formado (ou mais raramente adquirido) pela NetEase Games no espaço de menos de três anos e mais um comandado por um veterano habituado a produções AAA. O estúdio será sediado em Los Angeles e seu primeiro projeto será, sem muita surpresa, um título de tiro em primeira pessoa que se passa em um “universo original”. O Unreal Engine 5 será usado na criação e o jogo enfatizará o modo cooperativo.

“Criar este novo estúdio me permitiu sair da minha zona de conforto e tentar criar algo totalmente novo e diferente. É um jogo que foge daqueles em que trabalhei, mas que destaca minha paixão por personagens ricos, mecânicas precisas, uma história mais intimista e muita ação. A NetEase nos forneceu uma estrutura de suporte incrível para explorar esses novos caminhos e nos deu liberdade real para começar a construir o conceito e as ideias do nosso jogo”, comenta David Vonderhaar.

A NetEase Games vem se expandindo no cenário internacional há vários anos, fundando ou comprando vários estúdios no Japão (Grasshopper Manufacture, Sakura Studio, Nagoshi Studio, GPTRACK50, PinCool) na América (NetEase Games Montréal, Jackalyptic Games, Jar of Sparks, Anchor Point, Bad Brain Game Studios, SkyBox Labs, T-Minus Zero Entertainment, Fantastic Pixel Castle, Worlds Untold) e na Europa (Spliced, Quantic Dream). Todos esses estúdios têm como objetivo desenvolver grandes produções em consoles para complementar o segmento mobile e PC já ocupado pelas equipes internas da NetEase Games.

