Classificação de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom menciona Link também jogável

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom será o primeiro jogo da série a apresentar a princesa Zelda como protagonista jogável, mas aparentemente o velho herói Link também será controlado em parte da aventura.

Segundo um resumo do jogo publicado pela ESRB, que classifica os jogos por faixa etária nos Estados Unidos, Link será jogável em algum momento com sua espada e flechas, enquanto Zelda terá a varinha mágica vista no trailer como principal ferramenta.

“Como Link, os jogadores usam uma espada e flechas para derrotar os inimigos; Zelda pode usar uma varinha mágica para convocar criaturas (por exemplo, cavaleiros, soldados porcos, lodo) para a batalha. Alguns inimigos podem ser derrotados ao serem incendiados; outros criaturas se dissolvem em névoa quando derrotadas”, diz a descrição da ESRB. “As sequências de batalha são um tanto frenéticas, com vários inimigos atacando/lutando ao mesmo tempo”, acrescenta a classificadora.

A ESRB também menciona que o jogo foi classificado com o selo “E para todos com mais de 10 anos” e não apresenta “nenhum elemento interativo”, como microtransações.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tem lançamento marcado para 26 de setembro no Nintendo Switch.

