Coletânea com os Castlevania do Nintendo DS é lançada no PC e consoles

Outer Space|Do R7 27/08/2024 - 15h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h11 )



Cada vez mais determinada a explorar suas glórias passadas, ao invés de planejar o futuro, a Konami anunciou uma coletânea para PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch contendo os jogos da série Castlevania lançados originalmente no Nintendo DS, além de um brinde especial: Haunted Castle Revisited, uma versão reimaginada do primeiro jogo arcade Castlevania.

Batizada Castlevania Dominus Collection, em uma referência sutil ao DS, a coleção traz três Castlevania da época áurea do 2D: Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin e Castlevania: Order of Ecclesia, adaptados à tela maior do PC e consoles.

Entre as funcionalidades anunciadas estão infinitas galerias e jukeboxes, bem como a possibilidade de retroceder a qualquer momento para corrigir um erro fatal. Quanto à tela dupla do Nintendo DS, esta foi mantida, mas agora permite ao jogador alterar o layout como desejar. Além disso, um botão ativará um cursor que permitirá reproduzir os efeitos da tela sensível ao toque de antigamente, que são usados para algumas mecânicas da jogabilidade.

Castlevania Dominus Collection está disponível hoje para PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch.

